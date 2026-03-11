Stefano Massini porta in scena Mein Kampf al Comunale di Carpi

Venerdì 13 marzo, al Teatro Comunale di Carpi, Stefano Massini presenta la messa in scena di

Stefano Massini, scrittore, drammaturgo, narratore, venerdì 13 marzo porta in scena al Teatro Comunale di Carpi "Mein Kampf", il libro-manifesto dettato dal giovane Adolf Hitler nel 1924, mentre era rinchiuso nel carcere di Landsberg. E ne fa un’indagine lucidissima e spietata sul potere delle. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

Parole che cambiano la Storia: Stefano Massini porta "Mein Kampf" in scena al MunicipaleStefano Massini, unico drammaturgo italiano ad aver vinto un Tony Award, porta in scena un’indagine lucidissima e spietata sul potere delle parole e...

’Mein Kampf’. L’orrore in scena con MassiniGrande attesa per "Mein Kampf", lo spettacolo di e con Stefano Massini che affronta uno dei testi più inquietanti e determinanti del Novecento.

Io, Vladimir stasera su Nove: Stefano Massini racconta Putin dall’infanzia a Leningrado al CremlinoStefano Massini racconta Putin stasera su Nove con Io Vladimir: autobiografia immaginaria del leader russo dall'infanzia al potere. tvblog.it

Massini porta Putin in tv con 'Io Vladimir', in prima serata su NoveA vent'anni dall'uccisione della giornalista russa Anna Politkovskaja, arriva in televisione Io, Vladimir - Stefano Massini racconta Putin, evento speciale con protagonista il drammaturgo e narrator ... ansa.it

#10marzo2026 Stefano Massini porta Putin in tv con 'Io Vladimir', in prima serata su NOVE Autobiografia immaginaria del leader russo costruita su eventi reali Un racconto teatrale trasformato in evento televisivo per indagare una delle figure più controverse e - facebook.com facebook

Stefano Massini: “Putin e Trump, uniti dalla concezione del potere: nell'età dell'odio, la priorità è farsi temere” (di A. Sarno) x.com