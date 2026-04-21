Stefanelli Sarzanini Postiglione | valzer di nomine al Corriere della Sera

Recentemente, al Corriere della Sera sono state annunciate nuove nomine di responsabilità. Barbara Stefanelli, già vicedirettrice vicaria e direttrice di alcune sezioni, è stata promossa a co-direttrice per la sede di Milano. Accanto a lei, Fiorenza Sarzanini, già vicedirettrice, ha assunto il ruolo di co-direttrice per la sede di Roma. Le nomine riguardano entrambe i ruoli di condirettrice all’interno del quotidiano.

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