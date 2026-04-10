Crosetto è il vero sconfitto del valzer delle nomine

Le recenti nomine ai vertici di grandi aziende pubbliche evidenziano poche novità rispetto al passato, con alcune conferme e pochi cambiamenti. L’unica vera modifica si è registrata nell’ambito dell’ex Finmeccanica, mentre le altre società hanno mantenuto sostanzialmente le stesse figure ai ruoli di comando. In questo scenario, il ministro della difesa si trova in una posizione difficile, senza ottenere i risultati sperati nel processo di nomine.

Non è stata una rivoluzione, con qualche cambio e altrettante conferme. Le nomine ai vertici di Enav, Enel, Eni e Leonardo mostrano una sola vera rivoluzione, proprio quella all’interno dell’ex Finmeccanica. La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha fatto fuori l’amministratore delegato Roberto Cingolani e al suo posto ha scelto Lorenzo Mariani. Alla presidenza va Giuseppe Macrì al posto di Stefano Pontecorvo. Cingolani non è più ben visto da Meloni (che l’ha scelto tre anni fa) e non gli è bastato il suo rapporto con Guido Crosetto. E proprio il ministro della Difesa sembra essere il vero sconfitto di questa tornata di nomine. Meloni ha deciso che vuole profili vicini alle forze di governo e a lei stesso, soprattutto in aziende delicate come Leonardo, protagonista assoluta nell’epoca del riarmo. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

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Crosetto è il vero sconfitto del valzer delle nomineNel valzer delle nomine il vero sconfitto, con l'addio di Cingolani a Leonardo, è il ministro della Difesa Guido Crosetto. lanotiziagiornale.it

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