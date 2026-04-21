Stazzema | il festival che insegna la verità della storia ai giovani

Da ameve.eu 21 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il 24 e 25 aprile, le pendici di Sant’Anna di Stazzema ospiteranno la prima edizione di Scintille di memoria, un festival dedicato ai ragazzi e alla storia. L’evento prevede incontri, letture e attività rivolte ai giovani, con l’obiettivo di trasmettere la conoscenza degli avvenimenti passati. La manifestazione si svolge in un luogo simbolico e mira a coinvolgere diverse generazioni nel rispetto della memoria storica.

Il 24 e il 25 aprile, le pendici di Sant’Anna di Stazzema diventeranno il palcoscenico di un dialogo intergenerazionale sulla memoria attraverso la prima edizione di Scintille di memoria – Festival del Libro per ragazzi. L’iniziativa, che vede nel Parco Nazionale della Pace uno dei promotori principali insieme al Comune di Stazzema e alla Regione Toscana, intende trasformare il racconto storico in un percorso educativo per i più giovani, utilizzando la letteratura come ponte tra il passato e il presente. Educazione alla verità e superamento dei silenzi pedagogici. La direzione artistica dell’evento è affidata ad Annamaria Giannetto Pini, la quale ha delineato una visione pedagogica molto chiara: non si tratta di evitare i temi difficili con l’infanzia, ma di affrontarli con la giusta terminologia.🔗 Leggi su Ameve.eu

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