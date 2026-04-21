Stazzema | il festival che insegna la verità della storia ai giovani

Il 24 e 25 aprile, le pendici di Sant’Anna di Stazzema ospiteranno la prima edizione di Scintille di memoria, un festival dedicato ai ragazzi e alla storia. L’evento prevede incontri, letture e attività rivolte ai giovani, con l’obiettivo di trasmettere la conoscenza degli avvenimenti passati. La manifestazione si svolge in un luogo simbolico e mira a coinvolgere diverse generazioni nel rispetto della memoria storica.

Il 24 e il 25 aprile, le pendici di Sant’Anna di Stazzema diventeranno il palcoscenico di un dialogo intergenerazionale sulla memoria attraverso la prima edizione di Scintille di memoria – Festival del Libro per ragazzi. L’iniziativa, che vede nel Parco Nazionale della Pace uno dei promotori principali insieme al Comune di Stazzema e alla Regione Toscana, intende trasformare il racconto storico in un percorso educativo per i più giovani, utilizzando la letteratura come ponte tra il passato e il presente. Educazione alla verità e superamento dei silenzi pedagogici. La direzione artistica dell’evento è affidata ad Annamaria Giannetto Pini, la quale ha delineato una visione pedagogica molto chiara: non si tratta di evitare i temi difficili con l’infanzia, ma di affrontarli con la giusta terminologia.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Stazzema: il festival che insegna la verità della storia ai giovani Notizie correlate “Quando dai ai giovani un piano e un obiettivo, non si perdono”: il docente che insegna la vera boxe nella Venezia più popolareNella Venezia più popolare, quella del sestiere Castello, non distante dallo stadio Penzo e dalla Biennale d’Arte, c’è una palestra dove si fa la... La storia della fabbrica Caproni spiegata ai bambini: il giovani Amin lancia il libro che "fa volare" la memoria di PredappioUn volume illustrato con giochi e disegni da colorare per i più piccoli, scritto dal divulgatore Amin Della Caproni. Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Scintille di memoria, a Sant’Anna di Stazzema il festival che racconta la Resistenza ai ragazzi; La memoria riparte da Stazzema con un festival per ricordare le nostre radici alle nuove generazioni; ‘Scintille di memoria’: a Sant’Anna di Stazzema nasce un Festival del libro per bambini e ragazzi; Scintille di memoria, debutta a Sant’Anna il Festival del Libro per ragazzi. Due giorni di incontri. Scintille di memoria, a Sant’Anna di Stazzema il festival che racconta la Resistenza ai ragazziScintille di memoria, a Sant’Anna di Stazzema il festival che racconta la Resistenza ai ragazzi ... msn.com Sant’Anna di Stazzema ospita ‘Scintille di memoria’, il primo festival del libro per ragazziIl 24 e 25 aprile due giornate di incontri, laboratori e testimonianze nel luogo simbolo della memoria, per educare le nuove generazioni alla pace ... luccaindiretta.it Niente tagli a Sant’Anna di Stazzema, marcia indietro di Giuli x.com Sant'Anna di Stazzema. Memorie di guerra e culture di pace - facebook.com facebook