Nella zona di Castello, nel cuore di Venezia, si trova una palestra dedicata alla vera boxe. Qui, giovani tesserati con la Federazione Pugilistica Italiana si allenano quotidianamente con l’obiettivo di diventare pugili professionisti. La struttura si trova a pochi passi dallo stadio Penzo e dalla Biennale d’Arte, e rappresenta un punto di riferimento per chi desidera praticare questo sport nel quartiere.

Nella Venezia più popolare, quella del sestiere Castello, non distante dallo stadio Penzo e dalla Biennale d’Arte, c’è una palestra dove si fa la boxe vera: ragazzi tesserati con la Federazione Pugilistica Italiana che si allenano con il sogno di diventare pugili. La Athena è frequentata da giovani residenti in città e da qualche universitario trasferitosi qui per studio. Da queste parti, per fortuna, si incontrano ancora più residenti che turisti. “La boxe — spiega a ilfattoquotidiano.it Andrea Del Zotto, tecnico dell’Athena e insegnante di Educazione Fisica in un istituto superiore della città — è esplosa negli ultimi anni in termini di presenze. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Quando dai ai giovani un piano e un obiettivo, non si perdono”: il docente che insegna la vera boxe nella Venezia più popolare

Leggi anche: Gravina ha capito che in Italia ai giovani si insegna troppa tattica e poca tecnica (Il Messaggero)

Leggi anche: Edilizia riunita all’insegna dell’innovazione. Obiettivo attrarre i giovani

Temi più discussi: Pasqua 2026: a Venezia, prove generali per la nuova stagione turistica; Inaugurata la sede elettorale di Simone Venturini a Mestre; Evento Calcio Integrato: ‘Costruire Esperienze Sportive per una Società più Consapevole e Inclusiva’; Primavera 2. L'Udinese fa suo lo scontro diretto con il Venezia: poker bianconero.

Servizio civile, il Comune cerca 77 giovani per tre programmi e 14 progetti: il bando e chi può partecipareVENEZIA - Il comune di Venezia cerca 77 giovani per i suoi 3 programmi e 14 progetti di servizio civile. I progetti per cui si può presentare domanda sono vari e si dividono in diversi ambiti ed enti ... ilgazzettino.it

Venezia, il Ministro Musumeci punta al rilancio del settore marittimo partendo dai giovaniDopo la soppressione del ministero della Marina Mercantile, sono ora ben undici dicasteri ad occuparsi, a vario titolo, del settore marittimo che senza una semplificazione e una modernizzazione ... rainews.it

Le limitazioni in altri tre aeroporti oltre a quelli di Linate, Venezia, Treviso e Bologna già segnalati nei giorni scorsi - facebook.com facebook

HALF TIME Reggiana Pescara 0 - 1 (21' G. Olzer) Venezia Juve Stabia 2 - 1 (39' A. Giorgini (A), 45' L. Carissoni, 45'+3' A. Adorante) #SerieBKT #LaBChannel x.com