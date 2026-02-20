Stadio Arechi De Luca | I lavori vanno avanti è cambiato solo il finanziamento

Vincenzo De Luca conferma che i lavori per il nuovo Stadio Arechi continuano, ma il modo di finanziare il progetto è stato modificato. L’ex governatore della Campania ha spiegato durante una diretta Facebook che, nonostante alcune variazioni nei fondi, le attività di costruzione proseguono senza interruzioni. La modifica al finanziamento non ha rallentato il ritmo dei lavori, che rimangono in corso. La questione resta al centro dell’attenzione dei tifosi e della città.

Nel corso della diretta del venerdì pomeriggio l'ex governatore ha parlato anche del Palazzo dello Sport e della pubblica illuminazione carente in città "I lavori per il nuovo Stadio Arechi vanno avanti. E' cambiata solo la modalità di finanziamento". A rassicurare la cittadinanza e soprattutto i tifosi della Salernitana è l'ex governatore della Campania Vincenzo De Luca, nel corso della settimanale diretta del venerdì pomeriggio su Facebook, smentendo la possibilità di uno stop del cantiere nella zona orientale del capoluogo. "Tre anni fa è stata finanziata la ristrutturazione dello Stadio Arechi e del Campo Volpe, esattamente come il San Paolo di Napoli.