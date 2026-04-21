Stazione di Posta nell' ex scuola Arpi l' avvertimento di Rignanese | Sospendete i lavori

Il segretario cittadino di Forza Italia e consigliere comunale di Foggia ha chiesto di sospendere i lavori relativi alla realizzazione di una ‘Stazione di Posta’ presso l'ex scuola d’infanzia Arpi di Via Don. La richiesta è stata avanzata in seguito a un intervento della segreteria cittadina, che ha espresso un avvertimento sulla gestione dei fondi Pnrr (Missione 5) destinati a quell’intervento.

Il segretario cittadino di Forza Italia e consigliere comunale di Foggia, Pasquale Rignanese, insieme alla segreteria cittadina, interviene con fermezza sulla gestione dei fondi Pnrr (Missione 5) destinati alla realizzazione di una ‘Stazione di Posta’ presso l'ex scuola d’infanzia Arpi di Via Don.🔗 Leggi su Foggiatoday.it Notizie correlate Ecco la “Stazione di posta”, finiti i lavori per la riqualificazione dell'ex scuolaGli interventi nell’edificio di via Anxur a Terracina che ora sarà un centro di servizi per l’accoglienza e l’orientamento delle persone in... Da scuola d'infanzia a 'Stazione di Posta' per la povertà estrema: "no" dell'Associazione Costituzione CattolicaL'associazione Costituzione Cattolica di Foggia interviene sulla questione che da alcune settimane sta tenendo banco al comparto Ordona Sud, ossia la... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Bagheria intitola il nuovo Centro di accoglienza a Fratel Biagio Conte: Sabato 18 aprile l’inaugurazione della Stazione di Posta; I servizi Housing First e Stazione di Posta avranno un unico gestore; Da scuola d'infanzia a 'Stazione di Posta' per la povertà estrema: no dell'Associazione Costituzione Cattolica; Solidarietà a Castello, in arrivo la Stazione di Posta. A Pescara 'stazione di posta' con 25 posti letto per senzatettoPescara avrà una stazione di posta, finanziata dal Pnrr, con 25 posti letto in prossimità della stazione ferroviaria centrale della città. Un'altra stazione di posta sarà situata, invece, nell'ex ... ansa.it Apre le porte la Stazione di posta. Accoglierà chi vive ai marginiPontedera, 31 marzo 2026 – C’era una volta un hotel dei piaggisti, poi casa del volontariato e sede di tante associazioni, poi ancora tetto di fortuna per persone in difficoltà e ora Stazione di Posta ... lanazione.it L'Associazione Costituzione Cattolica contraria alla Stazione di Posta per i poveri nei locali dell'ex scuola. I motivi - facebook.com facebook INAUGURAZIONE “STAZIONE DI POSTA – CENTRO SERVIZI” A POTENZA x.com