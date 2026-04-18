Da scuola d' infanzia a ' Stazione di Posta' per la povertà estrema | no dell' Associazione Costituzione Cattolica

Da alcune settimane, nel quartiere Ordona Sud, si discute della trasformazione dell’ex scuola dell’infanzia Arpi in via Don Michele Di Gioia in una ‘Stazione di Posta’ destinata a persone in condizione di povertà estrema. L’associazione Costituzione Cattolica di Foggia ha espresso un netto rifiuto riguardo a questa iniziativa, intervenendo pubblicamente sulla vicenda. La questione riguarda l’utilizzo di uno stabile scolastico per scopi di assistenza sociale.

L'associazione Costituzione Cattolica di Foggia interviene sulla questione che da alcune settimane sta tenendo banco al comparto Ordona Sud, ossia la trasformazione dell’ex scuola dell’infanzia Arpi in via Don Michele Di Gioia in una ‘Stazione di Posta’ per la povertà estrema, intervento di.🔗 Leggi su Foggiatoday.it

Notizie correlate

Presa in carico soggetti in povertà estrema: parte progetto "Stazione di posta"MESAGNE - Il Consorzio Ats BR4, in partnership con gli Ambiti Territoriali Sociali BR1, BR2 e BR3, compie un passo in avanti nel contrasto alla...

A Foggia si rafforza la rete contro la povertà estrema: la Stazione di Posta sarà il fulcro operativoAl via la rete integrata tra Stazione di Posta, Pronto Intervento Sociale e Accompagnamento e Tutoraggio all’autonomia in favore di soggetti...

Approfondimenti e contenuti

Argomenti più discussi: Ordona Sud, residenti contro la stazione di posta; La città inizierà a inviare la posta elettronica all'indirizzo Suomi.fi | Città di Imatra.

Ecco la Stazione di posta, finiti i lavori per la riqualificazione dell'ex scuolaGli interventi nell’edificio di via Anxur che ora sarà un centro di servizi per l’accoglienza e l’orientamento delle persone in difficoltà ... latinatoday.it

Stazione di Posta, a Gandino una struttura per emergenze abitativeLa struttura, sostenuta da fondi PNRR per circa 240.000 euro, punta a rispondere ad emergenze abitative temporanee e di medio periodo attraverso un percorso condiviso con i servizi sociali, gli ... bergamonews.it

INAUGURAZIONE “STAZIONE DI POSTA – CENTRO SERVIZI” A POTENZA facebook

INAUGURAZIONE “STAZIONE DI POSTA – CENTRO SERVIZI” A POTENZA x.com