Il cinema romantico ha una sua grammatica precisa: l’incontro impossibile, il tempo sospeso, i dialoghi che sembrano partiture musicali. Meg Ryan questa grammatica la conosce a memoria, ma soprattutto l’ha riscritta a modo suo. In Coincidenze d’amore. L’attrice che ha fatto sognare intere generazioni con storie d’amore senza tempo come Harry ti presento Sally, Insonnia d’amore o C’è posta per te torna davanti alla macchina da presa dopo anni di assenza. E questa volta si porta dietro anche la sedia del regista. Coincidenze d’amore va in onda stasera in tv per la prima volta alle 21.20 su La5 e in contemporanea streaming su Mediaset Infinity. Coincidenze d’amore ( leggi qui la nostra recensione ) è la seconda regia di Ryan dopo Ithaca del 2015.🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Stasera in tv su La5 Coincidenze d'amore: Meg Ryan dirige se stessa e David Duchovny in una commedia romantica tra aerei e passato

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