Stasera su Rai 2 va in onda una commedia romantica che vede protagonista Andrea Delogu e Giampaolo Morelli. La trama si svolge tra Italia e Nevada, e racconta di un divorzio che coinvolge i personaggi principali tra vecchi amori e complicazioni burocratiche. La pellicola mette in scena le vicende di due persone che cercano di affrontare un momento importante della loro vita sentimentale.

Andrea Delogu e Giampaolo Morelli guidano questa commedia romantica tra Italia e Nevada, tra vecchi amori e nuovi ostacoli burocratici. Road movie italiano con cuore e humour. Stasera, 8 marzo alle 21:00, su Rai 2 va in onda Divorzio a Las Vegas, un film che mescola i ritmi della commedia all'italiana con il fascino intramontabile del road movie americano. Diretto da Umberto Carteni, il film gioca sul classico tema del cosa sarebbe successo se., portandoci dai palazzi del potere romano alle luci accecanti del Nevada. Trama - di cosa parla il film Tutto inizia vent'anni fa, durante una vacanza studio in America. Elena e Lorenzo, poco più che diciottenni e sotto i fumi di una notte brava a Las Vegas, decidono di sposarsi per gioco in una . 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Divorzio a Las Vegas stasera su Rai 2: trama e cast della commedia romantica italiana

Seduci & Scappa stasera su Rai 1: trama e cast della commedia romantica con Francesco ArcaDalla provincia calabrese a un sogno lontano chiamato Norvegia, una madre single lotta per proteggere sua figlia da un padre truffatore e da un...

Ogni promessa è debito, con Vincenzo Salemme: stasera su Rai 1 anticipazioni, trama e cast della commediaLa commedia di Vincenzo Salemme va in onda in diretta dall'Auditorium Rai di Napoli, portando su Rai 1 una storia brillante e surreale che segna il...

Tutti gli aggiornamenti su Las Vegas.

Temi più discussi: Divorzio a Las Vegas; Programmi TV 8 marzo 2026: cosa vedere stasera; Jennifer Lopez descrive nel dettaglio il divorzio davvero duro di Marc Anthony mentre scherza sui suoi quattro matrimoni falliti; Stasera in tv, la programmazione di domenica 8 marzo.

Divorzio a Las Vegas: tutto quello che c’è da sapere sul filmDivorzio a Las Vegas: trama, cast e streaming del film in onda stasera, domenica 8 marzo 2026, alle ore 21,20 su Rai 2. Tutte le info ... tpi.it

Divorzio a Las Vegas, la trama del film – Rai2Su Rai2 il film di Umberto Carteni dal titolo Divorzio a Las Vegas, con Giampaolo Morelli, Andrea Delogu, Ricky Memphis. La trama e il cast ... bitculturali.it

«Certe notti a Las Vegas ti cambiano la vita e nemmeno te ne accorgi. » È proprio da una notte folle e senza freni che prende il via la storia di Elena e Lorenzo, due ragazzi che, vent’anni prima, durante un viaggio studio negli Stati Uniti, si sono trovati a sposar - facebook.com facebook