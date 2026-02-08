Gbsi dimette capo Gabinetto di Starmer

Il capo di Gabinetto del premier britannico Starmer, Morgan McSweeney, si è dimesso oggi. La decisione arriva dopo le pressioni legate al caso Mandelson. McSweeney ha lasciato il suo incarico senza ufficializzare i motivi, ma si tratta di una mossa che potrebbe avere ripercussioni nella politica di Westminster.

19.40 Si è dimesso il capo di Gabinetto del premier britannico Starmer, Morgan McSweeney, in seguito alle pressioni per il caso Mandelson. McSweeney avrebbe spinto per la nomina di Mandelson ad ambasciatore degli Usa a Washington. Dopo gli ultimi sviluppi legati agli "Epstein files" sono montate le critiche verso Starmer e la sua capacità di giudizio sulla nomina alla massima carica diplomatica. Stando a indiscrezioni nel Regno Unito, McSweeney,amico di Mandelson,pare abbia insistito affinché ottenesse l'incarico.🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

Approfondimenti su Starmer Gb

La notizia rimbalza da Londra, dove Morgan McSweeny si è dimesso dal ruolo di capo gabinetto di Keir Starmer.

Il capo di gabinetto di Starmer, Morgan McSweeney, si dimette dopo le polemiche legate al caso Mandelson.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su Starmer Gb

Caso Epstein, capo staff Starmer si dimette per nomina Mandelson ad ambasciatoreLe pressioni e le critiche per la nomina di Mandelson come ambasciatore Usa spingono McSweeney a lasciare, assumendosi la responsabilità della nomina ... ilsole24ore.com

Si dimette il capo di gabinetto di StarmerSi è dimesso il capo di gabinetto del premier britannico Keir Starmer, Morgan McSweeney, in seguito alle pressioni per il caso Mandelson. Lo riferisce Sky News. McSweeney è stato indicato da più parti ... quotidiano.net

Epstein Files, terremoto politico nel Regno Unito: si dimette il capo di gabinetto di Starmer dopo le pressioni per il caso Mandelson ift.tt/7y5vZbP x.com

Epstein Files, il capo di gabinetto di Starmer si dimette facebook