starmer si scusa ma non si dimette

Il primo ministro britannico ha presentato delle scuse ma ha dichiarato che non si dimetterà. La polemica riguarda le accuse di aver omesso di informare sul fallimento di un controllo di sicurezza effettuato da un membro del suo partito. I membri dell'opposizione chiedono le sue dimissioni, sostenendo che abbia mentito durante un interrogatorio in Parlamento. La situazione ha causato una forte pressione sul governo, con reazioni contrastanti tra le diverse fazioni politiche.

«Voglio essere molto chiaro con la Camera: anche se questa dichiarazione si concentrerà sul processo riguardante il vetting e la nomina di Peter Mandelson, al centro di tutto c’è anche un giudizio che ho espresso e che era sbagliato. Non avrei dovuto nominare Peter Mandelson. Mi assumo la piena responsabilità di quella decisione. E chiedo nuovamente scusa alle vittime del pedofilo Jeffrey Epstein, che sono state chiaramente deluse dalla mia decisione». Inizia con un mea culpa l’intervento di Keir Starmer, ieri alla Camera dei Comuni, dopo che la settimana scorsa è emerso che Mandelson era stato nominato ambasciatore negli Stati Uniti nonostante non avesse superato i controlli di sicurezza.🔗 Leggi su Laverita.info

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Claims about Starmer, Mandelson and Epstein files

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