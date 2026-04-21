Staranzano fiamme in una camera | i vigili salvano l’edificio

Martedì 21 aprile 2026, un incendio ha interessato un’abitazione in strada della Colussa a Staranzano. Le fiamme si sono sviluppate all’interno di una camera, causando danni alla struttura. I vigili del fuoco sono intervenuti prontamente e sono riusciti a mettere in sicurezza l’edificio. Non sono stati segnalati feriti o persone coinvolte. La causa dell’incendio è ancora in fase di accertamento.

Un incendio ha colpito un’abitazione in strada della Colussa a Staranzano nella mattinata di questo martedì 21 aprile 2026. Le fiamme, divampate intorno alle 10:15, hanno interessato una camera da letto, provocando la combustione dei mobili presenti all’interno dell’appartamento. L’allarme è scattato quando il fuoco ha iniziato a propagarsi nell’abitazione, costringendo gli inquilini ad abbandonare immediatamente l’immobile. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, mobilitando una squadra proveniente dal distaccamento di Monfalcone e un’autoscala inviata dalla sede centrale del comando isontino, con il supporto operativo degli operatori di Gorizia.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Staranzano, fiamme in una camera: i vigili salvano l’edificio Notizie correlate Incendio in camera da letto a Staranzano: l'intervento dei vigili del fuocoScoppia un incendio in un appartamento a Staranzano e intervengono i vigili del fuoco. Terni, auto in fiamme: i Vigili del Fuoco salvanoUn’improvvisa esplosione di fiamme ha scosso la zona di Valleantica a Terni nel tardo pomeriggio di giovedì 12 marzo, quando una Fiat alimentata a...