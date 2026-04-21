Incendio in camera da letto a Staranzano | l' intervento dei vigili del fuoco

Alle 10 di questa mattina, un incendio si è sviluppato in una camera da letto di un appartamento a Staranzano. I vigili del fuoco sono intervenuti sul posto per domare le fiamme e mettere in sicurezza l’ambiente. Non sono stati segnalati feriti, ma i danni alla stanza sono stati consistenti. Le autorità stanno indagando sulle cause dell’incendio.

Scoppia un incendio in un appartamento a Staranzano e intervengono i vigili del fuoco. È successo alle ore 10.15 di oggi, 21 aprile 2026, in strada della Colussa. Gli operatori di Gorizia sono intervenuti con la squadra del distaccamento di Monfalcone e l'autoscala dalla sede centrale del comando.🔗 Leggi su Triesteprima.it Notizie correlate Matelica, Incendio in Notte: Vigili del Fuoco Intervenuti in una Camera da Letto, Indagini in Corso sulle Cause.Matelica, Paura nella Notte: Incendio in Casa, Vigili del Fuoco in Azione Una serata di apprensione per i residenti di Matelica, in provincia di... Incendio in via Menabrea a Milano, l'intervento dei vigili del fuocoSei squadre dei Vigili del fuoco di Milano sono impegnate per un incendio scoppiato poco dopo le 16 di oggi, sabato 28 marzo, in una palazzina di... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Rogo divampa in camera da letto, appartamento devastato dalle fiamme: grave un uomo; Paura nella notte, un incendio scoppia in corso Monforte: palazzina evacuata; Incendio a Gordevio, tre ricoverati; Incendio improvviso in appartamento: due persone intossicate. Incendio in un appartamento a Staranzano, in salvo gli inquiliniI Vigili del fuoco di Gorizia sono intervenuti stamane intorno alle 10 con la squadra del distaccamento di Monfalcone, supportata dall'autoscala giunta dalla sede centrale del comando isontino, in Str ... rainews.it Pontedera, incendio in un appartamento al Villaggio Piaggio: nessun feritoFiamme in piazza Donna Paola Piaggio, a Pontedera, dove nel pomeriggio di oggi, intorno alle 18.41, un incendio ha interessato la camera da letto di un ... gonews.it È ricoverata con prognosi riservata una 30enne volontaria della protezione civile rimasta gravemente ustionata durante un incendio in una casa vacanze a Ponza. Il pavimento ha ceduto per il calore. facebook Leggi l'articolo: ilsole24ore.com/art/crans-mont… #CransMontana #Svizzera #incendio #IlSole24Ore x.com