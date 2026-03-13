Terni auto in fiamme | i Vigili del Fuoco salvano

Nel tardo pomeriggio di giovedì 12 marzo, una Fiat alimentata a benzina ha preso fuoco mentre si trovava in movimento nella zona di Valleantica a Terni. L’incendio ha provocato un’esplosione di fiamme che ha richiesto l’intervento dei Vigili del Fuoco, i quali sono riusciti a mettere in salvo le persone presenti e a spegnere le fiamme.

Un’improvvisa esplosione di fiamme ha scosso la zona di Valleantica a Terni nel tardo pomeriggio di giovedì 12 marzo, quando una Fiat alimentata a benzina ha preso fuoco mentre era in movimento. Il conducente, avvisato dalla fuoriuscita di fumo dal vano motore, è riuscito ad accostare il veicolo e allontanarsi appena in tempo, evitando conseguenze gravi grazie all’intervento tempestivo dei Vigili del Fuoco della centrale di Terni. L’azione rapida dei soccorritori locali. Poco prima delle 18:00, l’allarme si è trasformato in un’azione concreta sul territorio umbro, dove i vigili hanno raggiunto rapidamente il punto critico per domare le fiamme. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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