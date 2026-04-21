Starace | Conte resta con noi al Napoli è inutile dire che va in Nazionale

Il direttore sportivo del Napoli ha commentato la presenza di un allenatore nel suo staff, sottolineando come il tecnico sia considerato una figura fondamentale e radicata nel territorio del Sud Italia. Ha aggiunto che l’allenatore rappresenta una scoperta per il club e che, essendo anche lui del Sud, non ha intenzione di lasciarlo andare. La dichiarazione si concentra sulla relazione tra il tecnico e il club, senza menzionare altre possibilità o dettagli legati alla nazionale.

“Conte è una scoperta per noi uomini del Sud. Lui è un uomo del Sud, non ci può abbandonare e andare da qualche altra parte”. Così Tommaso Starace, storico magazziniere del Napoli, ha parlato del futuro di Antonio Conte ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli."È normale che rimanga con noi fino.🔗 Leggi su Napolitoday.it Notizie correlate Leggi anche: Vergara, quello stop di tacco alla Cassano che ha fatto dire a Conte: “resta qui con noi” Leggi anche: Napoli, Starace: “Niente drammi, Conte resta. Ora ripartire subito” Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: STARACE: NESSUN DRAMMA PER LA SCONFITTA DEL NAPOLI. CONTE? RESTA CON NOI; Tommaso Starace: Nessun dramma per la sconfitta del Napoli, Conte resta con noi; Antonio Conte resta al Napoli? La risposta ironica di Starace, siparietto a DAZN; Starace: Conte resta a Napoli, dove deve andare? Sarri mi ha detto che è stato male. Napoli, Starace: Niente drammi, Conte resta. Ora ripartire subitoNAPOLI – Invito alla calma e fiducia nel gruppo. Tommaso Starace, storico magazziniere del Napoli, è intervenuto a Radio Kiss Kiss Napoli, analizzando il momento degli azzurri dopo la sconfitta contro ... napolipiu.com Starace: Conte resta a Napoli, dove deve andare? Sarri mi ha detto che è stato maleAntonio Conte, allenatore del Napoli, nelle ultime cinque partite del campionato italiano di Serie A, cercherà di blindare la qualificazione alla prossima edizione della Champions League. Intanto tien ... msn.com Cassino - Il Maresciallo Nunzia Starace è la prima donna alla guida dei Carabinieri Forestali CASSINO – Si è tenuto questa mattina, presso il palazzo municipale, l'incontro ufficiale tra il sindaco Enzo Salera e il Maresciallo Nunzia Starace, che dallo scorso s facebook Francesco Starace. Né Russia né Golfo. L'Ue scelga l'indipendenza energetica (di A. Farruggia) x.com