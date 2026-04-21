Napoli Starace | Niente drammi Conte resta Ora ripartire subito

In una dichiarazione recente, il rappresentante di un'importante azienda ha affermato che non ci saranno cambiamenti improvvisi e che il dirigente principale rimarrà al suo posto. Ha aggiunto che non ci sono motivi di preoccupazione e che si può ripartire senza drammi. L’azienda invita i propri collaboratori a mantenere calma e fiducia nel team, sottolineando l’intenzione di continuare con le attività senza interruzioni.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. NAPOLI – Invito alla calma e fiducia nel gruppo. Tommaso Starace, storico magazziniere del Napoli, è intervenuto a Radio Kiss Kiss Napoli, analizzando il momento degli azzurri dopo la sconfitta contro la Lazio. Starace ridimensiona subito il ko: «Non bisogna fare drammi. Il Napoli ha perso, sì, e anche male, ma resta secondo». Il messaggio è chiaro: «Bisogna capire dove si è sbagliato e correggere, poi ripartire al massimo della potenza». Fiducia totale nel tecnico: «Il comandante Conte vuole blindare il secondo posto».🔗 Leggi su Napolipiu.com © Napolipiu.com - Napoli, Starace: “Niente drammi, Conte resta. Ora ripartire subito” SPALLETTI alla JUVE: le parole a Napoli del 2023 e un discorso di CONTE del 2013 Notizie correlate Leggi anche: De Laurentiis: “Conte in Nazionale subito o niente, il Napoli è una sua creatura e così la ucciderebbe” Napoli-Fiorentina 2-1, Vergara e Gutierrez fanno ripartire ConteNel sabato delle prime volte il Napoli supera per 2-1 la Fiorentina, nell’anticipo della 23/a giornata di Serie A, grazie ai primi gol in massima...