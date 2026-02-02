Vergara quello stop di tacco alla Cassano che ha fatto dire a Conte | resta qui con noi

Antonio Vergara, 23 anni di Frattaminore, ha fatto discutere durante la partita del Napoli. È stato il suo stop di tacco su Cassano a catturare l’attenzione di tutti, tanto che anche Conte ha commentato scherzando: “resta qui con noi”. La scena è diventata virale, e il giovane calciatore si sta facendo conoscere per quella giocata che ha lasciato il segno.

È la Gazzetta dello Sport, con Vincenzo D’Angelo, a raccontare Antonio Vergara 23 anni, di Frattaminore, protagonista del Napoli attuale. Ha segnato anche in campionato, alla Fiorentina dopo aver fatto gol al Chelsea. Prove così la Gazzetta: In pochi pensavano potesse emergere già quest’anno, con davanti campioni del calibro di De Bruyne, Anguissa, McTominay. Però Antonio Conte si è impuntato in estate: «il ragazzino resta qui»ha fatto capire già a Dimaro al ds Manna e al presidente De Laurentiis. Voleva avere l’occasione di allenarlo almeno fino a gennaio. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

Antonio Cassano si è detto impressionato da Vergara, e ha sottolineato che anche Conte sta contribuendo a farlo giocare.

Antonio Conte analizza la situazione attuale del calcio italiano, sottolineando come Juventus, Inter e Milan si distinguano per tre motivi principali.

