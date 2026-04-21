Stanislao Giuseppe Fabbrino è il nuovo presidente di Granarolo

Granarolo ha annunciato la nomina di Stanislao Giuseppe Fabbrino come nuovo presidente. La scelta riguarda la fase di rinnovamento della governance dell’azienda lattiero-casearia. Fabbrino assume il ruolo di presidente in un momento di cambiamenti per la società. La comunicazione ufficiale è stata diffusa attraverso i canali istituzionali dell’azienda. La nomina si inserisce nell’ambito delle strategie di sviluppo e organizzazione aziendale.

Granarolo apre una nuova fase della propria governance con la nomina di Stanislao Giuseppe Fabbrino alla presidenza. La decisione arriva al termine dell’assemblea dei soci che ha approvato il bilancio 2025 e formalizzato l’uscita di Gianpiero Calzolari dopo 17 anni alla guida del gruppo. Ingegnere con Mba e lunga esperienza nelle operations e nel mondo cooperativo, Fabbrino raccoglie il testimone in una fase di consolidamento e rilancio. Dal 2011 è alla guida di Fruttagel e dal 2022 ricopre anche il ruolo di amministratore delegato e d.g. di Deco Industrie, oltre a essere già membro del Cda di Granarolo e Granlatte. L'articolo proviene da Ildenaro.🔗 Leggi su Ildenaro.it

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