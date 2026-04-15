A Perugia, un uomo di 39 anni è stato arrestato e portato in carcere con l’accusa di aver perseguitato la ex, inviandole numerosi messaggi e compiendo atti di stalking. La polizia ha effettuato il fermo dopo aver avviato le indagini sui comportamenti dell’uomo. L’intervento è stato deciso in seguito alle segnalazioni della donna, che aveva segnalato comportamenti molesti e minacciosi.

La squadra mobile di Perugia ha condotto un intervento risolutivo portando in carcere a Capanne un uomo di 39 anni, cittadino italiano, accusato di atti persecutori. L’arresto è scaturito da una denuncia presentata da una donna, vittima di una spirale di minacce e intimidazioni che si sono alimentate dopo la fine della loro relazione sentimentale. Le prove digitali dietro il controllo ossessivo. Il nucleo della vicenda risiede in una serie di messaggi inviati dall’ex compagno, contenuti che riflettevano una volontà di pressione costante sulla donna. Il conflitto tra i due è degenerato originariamente a causa delle divergenze riguardanti la gestione della figlia comune, un tema che ha trasformato il dissidio privato in un accusa di stalking.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Perugia, arrestato l’ex ossessivo: messaggi e stalking alla ex

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