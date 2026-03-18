L’odissea di una donna | stalking e minacce di morte

Una donna ha raccontato di aver subito stalking e minacce di morte. Secondo quanto riferito, il figlio l’ha conosciuta attraverso un gruppo WhatsApp e lei si è recata a Palermo per incontrarlo di persona. La vicenda si è svolta a Siena e riguarda un rapporto nato online e poi approfondito con incontri dal vivo. La donna ha descritto le modalità con cui sono avvenuti gli incontri e le minacce ricevute.

Siena, 18 marzo 2026 – “Mio figlio l’ha conosciuta su un gruppo WhatsApp. E’ venuta a trovarlo a Palermo. A casa mia, mio figlio viveva con me”. Inizia così la testimonianza di una donna siciliana chiamata dall’avvocato dell’imputato, 31 anni, attualmente recluso nel carcere del capoluogo sicliano a testimoniare nel processo che lo vede imputato a vario titolo per stalking e violenza sessuale. Quest’ultimo reato commesso peraltro, secondo l’accusa sostenuta dal pm Valentina Magnini, nei confronti della figlia della donna a cui era stato legato sentimentalmente. “La signora aveva 50 anni, mio figlio 26: la cosa non mi andava giù. Non l’ho presa bene”, ha raccontato ancora la madre dell’imputato. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - L’odissea di una donna: stalking e minacce di morte Articoli correlati Stalking e minacce di morte a una donna, 50enne arrestato: aveva violato la libertà vigilataÈ stato arrestato con l'accusa di atti persecutori un uomo di 50 anni residente a Campobasso, ritenuto responsabile di una lunga serie di condotte... Stalking all'ex avvocato con appostamenti e minacce: rinviata a giudizio una donnaLa Procura aveva chiesto il processo pure per il marito ma il procedimento è stato azzerato perchè non è stato interrogato prima dell'udienza... Contenuti e approfondimenti su L'odissea di una donna stalking e... Temi più discussi: Al Teatro Apparte di Palermo lo spettacolo ''Gli occhi di Omero'': l'Odissea raccontata dalle sue donne; Le donne dell’Odissea: un omaggio alla femminilità; In treno a Venezia? Un calvario. Ho pagato 107 euro (anziché 28) per colpa di un disservizio: l'odissea di una viaggiatrice; Quanta fatica per un panino al burro nel film (epico) L'isola dei ricordi. Andate a vederlo al cinema. Niente visita urgente. L’odissea di una donna invalida al 75 per centoUna vicenda che lascia l’amaro in bocca. Una donna, invalida al 75 per cento, con 300 euro di pensione, con un malessere, costretta ad attendere tre mesi per poter fare una visita. Nonostante la ... lanazione.it Il mito dell’Odissea raccontato dalle donne: Gli occhi di Omero in scena a PalermoE se Omero fosse stata una donna? A Palermo si rilegge il mito dell’Odissea attraverso lo sguardo delle sue protagoniste femminili. balarm.it A Palermo si rilegge il mito dell'Odissea attraverso lo sguardo femminile, sabato 21 e domenica 22 marzo. Info e biglietti. ' https://www.balarm.it/EHW3 - facebook.com facebook “Vino pazzo che suole spingere anche l’uomo molto saggio a intonare una canzone, e a ridere di gusto, e lo manda su a danzare, e lascia sfuggire qualche parola che era meglio tacere.” —Omero, Odissea x.com