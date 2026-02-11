La polizia ha arrestato un uomo di 50 anni, residente in provincia di Frosinone, accusato di aver minacciato e perseguitato magistrati di Catania. L’uomo, secondo le indagini, avrebbe portato avanti atti persecutori, calunnie e anche tentativi di istigazione. La misura degli arresti domiciliari è stata decisa dalla Procura di Messina, che ha coordinato le verifiche. L’indagine continua per capire se ci siano altri episodi simili.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Accuse pesanti: atti persecutori, calunnia e istigazione. La polizia, su delega della Procura Distrettuale di Messina, ha eseguito oggi un provvedimento cautelare agli arresti domiciliari nei confronti di un uomo di 50 anni residente in provincia di Frosinone. L’indagato è accusato di atti persecutori aggravati dall’uso di strumenti telematici, calunnia e istigazione a delinquere, reati che sarebbero stati commessi ai danni di diversi magistrati del distretto giudiziario di Catania. La misura cautelare prevede inoltre il controllo tramite braccialetto elettronico. Le indagini e il quadro indiziario. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Catania, minacce e stalking contro magistrati, arresti domiciliari per un 50enne

Approfondimenti su Catania Minacce

La polizia ha messo agli arresti domiciliari un uomo di 50 anni di Frosinone.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su Catania Minacce

Argomenti discussi: Danneggia l'auto di un uomo ritenendolo l’amante dell'ex moglie: denunciato 54enne; Minacce di morte, molestie e pedinamenti: 29enne arrestato per stalking; Violenze e minacce alla ex compagna: cade lo stalking, condanna a nove mesi; Stalking a pietrate, auto danneggiate e minacce con la benzina: 73enne torna libera dopo due settimane - AgrigentoNotizie.

Minacce e atti persecutori contro magistrati di Catania: arrestato 50enneAgli arresti domiciliari un 50enne accusato di atti persecutori, calunnia e istigazione a delinquere contro magistrati del distretto di Catania. 24live.it

Messina: atti persecutori, calunnie e minacce contro magistrati durante il processo: 50enne arrestatoIn particolare, i fatti oggetto di contestazione ruotano attorno alle reiterate condotte, che la persona sottoposta alle indagini avrebbe tenuto in occasione della celebrazione di un processo a suo ca ... msn.com

TRIS Siracusa. . Minacce, danneggiamento, esplosioni su pubblica via. Due giovani sono stati denunciati a Catania per aver tentano di forzare distributore di sigarette, minacciando gli automobilisti in transito con una rivoltella - facebook.com facebook