Stadio Maradona | si parla di fondi ma nessuno sa se e quando arriveranno

Da ilnapolista.it 21 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Lo stadio Maradona è al centro di discussioni riguardanti i finanziamenti necessari per i lavori e gli investimenti previsti per gli Europei del 2032. Secondo quanto riportato dal Corriere del Mezzogiorno, si susseguono annunci e proposte senza che siano stati definiti tempi o importi concreti per l’arrivo dei fondi. La situazione rimane quindi incerta, con molte promesse ma nessuna garanzia sui risorse economiche disponibili.

Il Corriere del Mezzogiorno fa il punto sullo stadio Maradona e sugli Europei del 2032 e il quadro che ne esce è quello di sempre: tante parole, tanti progetti, tanti annunci, e nessuna certezza sui soldi. L’assessore Cosenza scrive su Facebook il 17 aprile « il progetto di riqualificazione dello stadio Maradona, con tutti i requisiti richiesti, è stato inoltrato alla Figc », e che «si continua a lavorare per uno stadio moderno e accogliente». Il progetto si chiama “DAM”, Diego Armando Maradona. “ Tutto molto bello”, commenta il Corriere del Mezzogiorno. “ Peccato non conosca ancora di quanti fondi il Comune potrà disporre per ristrutturare lo stadio della città”.🔗 Leggi su Ilnapolista.it

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