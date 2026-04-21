Stadio Maradona | si parla di fondi ma nessuno sa se e quando arriveranno

Lo stadio Maradona è al centro di discussioni riguardanti i finanziamenti necessari per i lavori e gli investimenti previsti per gli Europei del 2032. Secondo quanto riportato dal Corriere del Mezzogiorno, si susseguono annunci e proposte senza che siano stati definiti tempi o importi concreti per l’arrivo dei fondi. La situazione rimane quindi incerta, con molte promesse ma nessuna garanzia sui risorse economiche disponibili.

Il Corriere del Mezzogiorno fa il punto sullo stadio Maradona e sugli Europei del 2032 e il quadro che ne esce è quello di sempre: tante parole, tanti progetti, tanti annunci, e nessuna certezza sui soldi. L’assessore Cosenza scrive su Facebook il 17 aprile « il progetto di riqualificazione dello stadio Maradona, con tutti i requisiti richiesti, è stato inoltrato alla Figc », e che «si continua a lavorare per uno stadio moderno e accogliente». Il progetto si chiama “DAM”, Diego Armando Maradona. “ Tutto molto bello”, commenta il Corriere del Mezzogiorno. “ Peccato non conosca ancora di quanti fondi il Comune potrà disporre per ristrutturare lo stadio della città”.🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Stadio Maradona: si parla di fondi ma nessuno sa se e quando arriveranno Cosa c’è dentro lo stadio Maradona di Napoli che quasi nessuno conosce Notizie correlate Leggi anche: Lobotka, Anguissa, McTominay: l’infermeria del Napoli è il luogo dei misteri, nessuno sa quando se ne esce Bezzecchi vola in MotoGP ma si nasconde: "Quando conta, arriveranno tuttiNel primo appuntamento della stagione 2026 della MotoGP, sul circuito di Buriram, Marco Bezzecchiha segnato il miglior tempo e stabilito un nuovo... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Stadio Maradona, rebus cantieri: Serve subito il progetto, la Figc avverte il Comune; Crolla il Napoli contro la Lazio allo stadio Maradona; Napoli-Lazio, importante notizia per chi andrà allo stadio in auto: la decisione; Stadio Maradona, consegnato alla Figc il progetto di riqualificazione. Stadio Maradona: si parla di fondi ma nessuno sa se e quando arriverannoIl Cormezz scrive che il progetto è stato inviato alla Figc, ma la copertura finanziaria dei 200 milioni chiesti da Manfredi a Fico non c'è ancora Il Corriere del Mezzogiorno fa il punto sullo stadio ... ilnapolista.it Stadio Maradona, rebus cantieri: «Serve subito il progetto», la Figc avverte il ComuneTutto è tranne che fermo il progetto per il restyling del Maradona, che il Comune guidato dal sindaco Gaetano Manfredi ha affidato all’assessore alle infrastrutture Edoardo ... ilmattino.it Una riproduzione della statua di Diego Armando Maradona, presente allo stadio che porta il nome dell'ex stella argentina, tutta per Scott McTominay. Lo scozzese ha corredato il suo giardino di casa con un cimelio particolare, amato e apprezzato da tutti i tifos - facebook.com facebook powered by @EnelGroup @OfficialSSLazio #SerieAEnilive Stadio Diego Armando Maradona 18:00 CEST #ProudToBeNapoli x.com