Bezzecchi vola in MotoGP ma si nasconde | Quando conta arriveranno tutti

Nel primo evento della stagione 2026 della MotoGP, sul circuito di Buriram, Marco Bezzecchi ha ottenuto il miglior tempo e stabilito un nuovo record. Dopo aver visto il suo nome in cima alla classifica, il pilota ha dichiarato che, quando sarà il momento, arriveranno anche gli altri. La sessione ha visto anche altri piloti impegnati, ma nessuno ha superato il suo crono.

Nel primo appuntamento della stagione 2026 della MotoGP, sul circuito di Buriram, Marco Bezzecchiha segnato il miglior tempo e stabilito un nuovo riferimento in 1'28"526, aprendo la campagna agonistica con una prestazione di rilievo. L'Aprilia ha mostrato una marcia costante tra mattino e pomeriggio, mettendo un margine superiore ai quattro decimi sul tempo della Ducati guidata dal campione del mondo in carica. Nonostante una pioggia intermittente, il pilota emiliano ha mantenuto un approccio misurato, guardando al quadro complessivo della giornata e agli obiettivi di qualificazione. Il record di Bezzecchi è stato ottenuto in condizioni non ideali: una pioggia leggera ha caratterizzato la sessione pomeridiana, accompagnata da un vento che ha reso più complessa la gestione della frenata e l'innesto dei punti di?????.