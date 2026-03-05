Lobotka Anguissa McTominay | l’infermeria del Napoli è il luogo dei misteri nessuno sa quando se ne esce

Lobotka, Anguissa e McTominay sono i nomi che occupano le pagine dedicate all'infermeria del Napoli, un luogo avvolto da incertezze e senza date certe di rientro. Nessuno sa con precisione quando i giocatori torneranno in campo, e le loro assenze continuano a influenzare le scelte della squadra. Il mistero sui tempi di recupero rimane una costante in questa fase della stagione.

Corrmezz: l'infortunio di Lobotka mai comunicato dal Napoli. Anguissa ha avuto per mesi un fantomatico problema alla schiena così come è indecifrabile la tendinite di McTominay Db Milano 28092025 - campionato di calcio serie A Milan-Napoli foto Daniele BuffaImage Sport nella foto: Stanislav Lobotka Il Corriere del Mezzogiorno, con Donato Martucci, riflette giustamente sul mistero che avvolge gli infortunati del Napoli. Non si sa praticamente mai cosa sia realmente accaduto a calciatori che spariscono dal campo e non rientrano più per mesi. In assenza di diagnosi. L’ultimo stop, quello di Lobotka, ma non solo, è addirittura avvolto dal mistero. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

