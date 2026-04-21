Stadio il Tar ferma la Roma | stop alle motoseghe

Il tribunale amministrativo ha emesso una sospensiva che blocca l'uso delle motoseghe nell'area destinata al nuovo stadio di Pietralata, fino al 13 maggio. La decisione riguarda le attività di taglio degli alberi che erano state avviate nelle settimane precedenti. La misura è stata adottata in attesa di ulteriori valutazioni legali sul permesso rilasciato per l'intervento di taglio e sulla compatibilità ambientale dell'intervento stesso.

Stop alle motoseghe nell'area del futuro stadio di Pietralata almeno fino al 13 maggio, giorno in cui è fissata la camera di consiglio in cui il Tar entrerà nel merito del ricorso presentato da alcuni residenti contro il Comune e nei confronti della società giallorossa, tramite gli avvocati Giuseppe Libutti, Sergio Santoro e Michele Trotta. A diffondere la notizia sono i comitati No Stadio. Il tribunale amministrativo, con un decreto, ha «sospeso le attività di taglio e preparatorie nelle aree in oggetto di causa» accogliendo l'istanza dei ricorrenti, che hanno impugnato il nulla osta rilasciato alla Roma dal dipartimento capitolino Tutela ambiente sull'abbattimento di 26 alberi, per consentire «l'esecuzione di sondaggi di archeologia preventiva».🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Stadio, il Tar ferma la Roma: stop alle motoseghe Notizie correlate Stadio della Roma a Pietralata, il Tar del Lazio ferma l’avvio del cantiere: stop al taglio degli alberiIl Tar del Lazio ha dato mandato di fermare l'avvio del cantiere dello Stadio della Roma a Pietralata, disponendo lo stop per il tagli degli alberi. Nuovo Stadio Roma: il Tar ferma i tagli, salvati 26 alberi a PietralataIl tribunale amministrativo ha ordinato la cessazione immediata degli interventi di abbattimento vegetale nell’area destinata al nuovo stadio della... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Stadio della Roma a Pietralata: il TAR ferma le motoseghe. Rischio danno irreparabile; Stadio della Roma a Pietralata, il Tar del Lazio ferma l'avvio del cantiere: stop al taglio degli alberi; Stadio della Roma, il Tar accoglie la sospensiva: stop al taglio degli alberi, il 13 maggio camera di consiglio; Ostia, svolta per lo stabilimento Battistini: il TAR sblocca la gestione dopo un decennio di caos. Stadio, il Tar ferma la Roma: stop alle motosegheStop alle motoseghe nell’area del futuro stadio di Pietralata almeno fino al 13 maggio, giorno in cui è fissata la camera di consiglio ... iltempo.it Stadio della Roma a Pietralata, il Tar del Lazio ferma l’avvio del cantiere: stop al taglio degli alberiIl Tar del Lazio ha dato mandato di fermare l'avvio del cantiere dello Stadio della Roma a Pietralata, disponendo lo stop per il tagli degli alberi ... fanpage.it Comune di Napoli Ieri il progetto di riqualificazione dello Stadio Maradona, con tutti i requisiti richiesti, è stato inoltrato alla Figc. facebook It’s ! Coppa Italia: #Inter-Como Stadio Giuseppe Meazza, Milan 21:00 CET / 15:00 EST x.com