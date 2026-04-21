Nuovo Stadio Roma | il Tar ferma i tagli salvati 26 alberi a Pietralata

Il tribunale amministrativo ha disposto la sospensione degli interventi di abbattimento degli alberi nell’area di Pietralata, dove era prevista la costruzione del nuovo stadio della Roma. La decisione è arrivata in seguito a un ricorso contro i tagli già avviati, fermando così temporaneamente le operazioni di taglio. Sono stati salvati 26 alberi che si trovavano nel sito interessato dai lavori.

Il tribunale amministrativo ha ordinato la cessazione immediata degli interventi di abbattimento vegetale nell’area destinata al nuovo stadio della Roma, a Pietralata. La decisione cautelare del Tar del Lazio arriva in risposta al ricorso presentato da un gruppo di residenti che intende salvaguardare la presenza di 26 alberi nel sito interessato dai lavori di archeologia preventiva. Le motoseghe sono state costrette a fermarsi dopo che il Collegio ha ravvisato il rischio di un danno grave e non recuperabile per l’ambiente locale. Secondo quanto esposto dagli avvocati Libutti, Santoro e Trotta, i tagli avrebbero potuto cancellare definitivamente un habitat naturale proprio mentre si attendono le decisioni definitive sul merito della questione.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Nuovo Stadio Roma: il Tar ferma i tagli, salvati 26 alberi a Pietralata Stadio della Roma, le reazioni dei tifosi Testaccio e Pietralata Notizie correlate Leggi anche: Stadio Roma, il TAR blocca Pietralata: stop al taglio degli alberi e ai sondaggi Stadio Roma, Pietralata non si ferma: il club sfida il caso inquinamentoIl dossier Pietralata non si ferma: la Roma blinda il progetto del nuovo stadio e risponde con estrema fermezza alle indiscrezioni sulla potenziale... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Stadio della Roma, il TAR sospende il taglio degli alberi a Pietralata; Nuovo stadio della Roma, il Tar blocca il taglio degli alberi nell'area di Pietralata: Stop fino al 13 maggio; Roma, ecco il Grand Stand Arena: il nuovo stadio del tennis (da oltre settemila posti); Stop del Tar al taglio delle piante nell’area di cantiere del nuovo stadio della Roma. Nuovo stadio della Roma, il Tar blocca il taglio degli alberi nell'area di Pietralata: «Stop fino al 13 maggio»Gli avvocati del comitato contrario al nuovo impianto: «Sospese le attività preliminari fino alla prossima udienza» ... roma.corriere.it Roma, nuovo stop per lo stadio a Pietralata: cosa sta succedendoSi ferma di nuovo il progetto dello stadio della Roma a Pietralata. Come riportato dall’Agenzia Nova, infatti, il Tar del Lazio ha disposto la sospensione del taglio degli alberi ... lalaziosiamonoi.it Nuovo stop per lo stadio della AS Roma a Pietralata Il TAR del Lazio ha sospeso il taglio degli alberi e tutte le attività esplorative fino al 13 maggio. Una decisione che blocca, almeno temporaneamente, l’iter del progetto giallorosso. Secondo i giudici, il ris - facebook.com facebook