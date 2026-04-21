Stadio-clinica Ternana volontà ostinata di proseguire sulla strada sbagliata

La giunta regionale dell’Umbria ha pubblicato una nota in cui si riferisce alla questione dello stadio-clinica della Ternana, evidenziando due punti principali. La comunicazione riguarda l’atteggiamento dell’amministrazione nei confronti del progetto e la sua posizione in relazione a un contenzioso giudiziario ancora in corso. La nota si concentra sulla volontà di proseguire con il progetto nonostante le controversie legali aperte.

Sono due gli elementi principali della nota diffusa dalla giunta regionale dell’Umbria con cui l’esecutivo guidato da Stefania Proietti precisa l’atteggiamento tenuto in merito al progetto stadio-clinica della Ternana e oggetto non solo di un contenzioso giudiziario arrivato fino ad ora al.🔗 Leggi su Ternitoday.it

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