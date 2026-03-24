Il Tribunale amministrativo ha accolto il ricorso di una regione contro il progetto ‘Stadio-clinica’ della squadra di calcio locale. La decisione riguarda il giudizio di merito sul procedimento amministrativo legato alla realizzazione dell’impianto. La pronuncia rappresenta una vittoria per l’ente regionale, che aveva presentato istanza di revisione del progetto. La vicenda si inserisce in un procedimento legale in corso.

Accolto il ricorso presentato dalla Regione Umbria sul progetto ‘Stadio-clinica’ della Ternana calcio. I giudici del Tar hanno infatti esaminato tutte le documentazioni ricevute dalle parti interessate, entrando nel merito come era stato richiesto congiuntamente alla fine del mese di gennaio. Molto probabile dunque che il Comune di Terni si appellerà al Consiglio di Stato. Lo scorso 27 gennaio si era svolta un’udienza lampo alla presenza dei legali Anna Rita Gobbo e Luca Benci per la Regione Umbria; Paolo Gennari e Francesco Silvi per il Comune di Terni; Carmine Andrea Silvestri per Stadium Spa; Giovanni Ranalli per Ternana Women srl e Ternana Calcio srl. 🔗 Leggi su Ternitoday.it

© Ternitoday.it - Ternana, progetto ‘Stadio-clinica’ UFFICIALE: ecco il giudizio di merito del Tar

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