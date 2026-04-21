L’eurodeputato ha annunciato di aver presentato querele contro chi ha diffuso una vecchia immagine di Meloni, con l’obiettivo di contrastare le notizie false che circolano online. La decisione arriva dopo che l’immagine è stata usata per diffondere informazioni non verificate, provocando discussioni sui social e sui media. L’interessato ha difeso la propria reputazione e quella della Presidente del Consiglio, sottolineando la volontà di tutelarsi legalmente.

L’eurodeputato Marco Squarta ha deciso di intraprendere un percorso legale per tutelare la propria dignità e quella della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, a seguito della diffusione di una vecchia immagine utilizzata per alimentare una narrazione falsa. Il contenuto multimediale, risalente ad un periodo precedente al 2000, ritrae la Presidente quando era ancora una giovane consigliera provinciale insieme a Squarta, allora impegnato come dirigente dei giovani in Alleanza Nazionale nel contesto di Ferro di Cavallo, a Perugia. La manipolazione digitale ha tentato di presentare il umbro come il padre della Presidente, con l’obiettivo di colpire la credibilità della donna riguardo ai rapporti familiari interrotti durante la sua adolescenza.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Squarta contro la fake news: querele per difendere Meloni dal fango

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