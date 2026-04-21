Un europarlamentare di Fratelli d’Italia ha avviato un procedimento legale contro delle notizie false riguardanti la sua persona. La decisione arriva in seguito a quanto riferito, con l’obiettivo di tutelare la propria reputazione e il ruolo istituzionale ricoperto. La vicenda si inserisce in un contesto di crescente attenzione alle informazioni diffuse online e alle conseguenze legali delle fake news.

L’europarlamentare di Fratelli d’Italia Marco Squarta ha deciso di ricorrere alle vie legali per difendere la propria immagine e il ruolo istituzionale che ricopre. La mossa segue la diffusione massiccia sui canali social di una fotografia scattata anni fa, che vede il accanto alla presidente del Consiglio Giorgia Meloni. L’immagine, utilizzata in passato dall’esponente di FdI per mostrare un legame di amicizia e un percorso condiviso, è stata oggetto di una manipolazione volta a sostenere, con falsità, che l’uomo ritratto fosse il padre della premier, con l’obiettivo di insinuare che la stessa avesse mentito sulla propria storia personale. La meccanica della disinformazione digitale.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Fake news su Meloni: l’europarlamentare Squarta va in tribunale

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