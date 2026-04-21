Squadra Fiore cosa sappiamo della centrale di spionaggio clandestino scoperta a Roma

Nella capitale italiana è stata scoperta una centrale di spionaggio clandestino collegata alla cosiddetta “Squadra Fiore”. L’indagine della Procura riguarda presunti incontri e attività di alcuni soggetti coinvolti in operazioni di sorveglianza non autorizzata. La polizia ha sequestrato materiali e documenti durante le perquisizioni e sta analizzando le prove raccolte. La vicenda è ora al centro di un procedimento giudiziario avviato per verificare eventuali illeciti.

Ci sono importanti novità nell’inchiesta della Procura di Roma sulla cosiddetta “Squadra Fiore”, la presunta centrale di spionaggio clandestina con sede nella capitale che avrebbe avuto accesso a informazioni riservate a disposizione degli apparati di intelligence istituzionali e le avrebbe vendute a soggetti privati. Ieri, lunedì 20 aprile, i carabinieri del Ros hanno eseguito una serie di perquisizioni in tutta Italia. Dalle carte relative agli atti d’indagine sono emersi per la prima volta i nomi degli indagati, undici in totale: si tratta di imprenditori ed ex appartenenti ai Servizi Segreti, tra i quali spiccano i nomi di Giuseppe Del Deo, ex vicecapo del Dis e dell’Aisi, e Giuliano Tavaroli, ex responsabile della sicurezza di Pirelli e del Gruppo Telecom Italia, già coinvolto nello scandalo Telecom-Sismi.🔗 Leggi su Tpi.it © Tpi.it - Squadra Fiore, cosa sappiamo della centrale di spionaggio clandestino scoperta a Roma Notizie correlate Leggi anche: Spionaggio e dossier, perquisizioni a Roma: inchiesta su gruppo clandestino «Squadra Fiore» e ex membri dei Servizi e imprenditori Dossieraggi e spionaggio: la "Squadra Fiore" perquisita a RomaAGI - Dossieraggi nell'intreccio tra imprenditori ed ex funzionari dei servizi segreti. Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Dossieraggio e spioni hi-tech: cosa sappiamo sulla squadra Fiore composta da ex poliziotti deviati; Inchiesta su Squadra Fiore, perquisizioni dei carabinieri: i dossieraggi confezionati dalle ex spie; Dossieraggio, indagato Del Deo: perquisizioni dei Ros e accuse di peculato; L'inchiesta Equalize: Milleri accusato di dossieraggio contro Del Vecchio jr. Dossieraggio e spioni hi-tech: cosa sappiamo sulla squadra Fiore composta da ex poliziotti deviatiPer la Procura di Roma ex 007 facevano parte di gruppo clandestino che ha usato fondi pubblici e banche dati riservate per attività illegali, raccogliendo dati. Undici sotto inchiesta ... startupitalia.eu Caso dossieraggi, su cosa verte l’inchiesta della procura di Roma sulla Squadra FioreLeggi su Sky TG24 l'articolo Caso dossieraggi, su cosa verte l’inchiesta della procura di Roma sulla Squadra Fiore ... tg24.sky.it Giuseppe Del Deo, oggi tra gli indagati per peculato nell’ambito dell’inchiesta sulla Squadra Fiore, era uno degli uomini dei servizi segreti più vicini alla presidenza del consiglio. E si era misteriosamente dimesso, un anno fa. Meloni e Mantovano sapevano qu facebook Squadra Fiore, Del Deo e il “comma” scritto da Meloni Il #buongiorno di @giuliocavalli x.com