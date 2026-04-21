Il Milan ha iniziato a muoversi sul mercato per la prossima stagione, con l’obiettivo di rafforzare la rosa in vista della sfida contro il Napoli. Nei mesi scorsi, il club ha già avviato trattative per un giocatore portoghese nato nel 2004, cercando di ottenere uno sconto sull’affare. La strategia dei rossoneri si inserisce in un quadro di operazioni che coinvolgono anche altre grandi squadre del campionato.

Il club azzurro si è mosso già nei mesi scorsi per il portoghese classe 2004 Come le altre big, il Milan ha iniziato a muoversi sul mercato in vista della prossima stagione. Per il ritorno in Champions, ormai quasi aritmetico, servirà irrobustire la rosa un po’ in tutti i reparti per dare ad Allegri, il quale dovrebbe restare, maggiori e più valide alternative. Milan, obiettivo Tiago Gabriel (AnsaFotoGrok) – Calciomercato.it Priorità verrà data al reparto avanzato, dove urge sempre un centravanti da Milan, anche se pure la difesa avrebbe bisogno di un paio di innesti di spessore. Il tecnico livornese voleva e probabilmente vorrà un profilo d’esperienza, pronto subito – il prescelto è Gila della Lazio – ma è pressoché certo che la dirigenza lavorerà molto soprattutto in prospettiva futura.🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Sprint Milan per battere il Napoli: incontro e affare con lo sconto

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