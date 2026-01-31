Napoli sprint per Alisson Santos | affare in chiusura con lo Sporting

Il Napoli accelera sul fronte Alisson Santos. In meno di un giorno, le due società sono vicine a definire l’accordo per il trasferimento del giovane attaccante dallo Sporting. Le parti lavorano senza sosta, cercando di chiudere l’affare il prima possibile. La trattativa procede spedita e potrebbe essere ufficializzata già nelle prossime ore.

"> NAPOLI – Tutto in ventiquattro ore. Prima Sulemana sì, poi Sulemana no. Quindi Alisson Santos no, infine Alisson Santos sì. Il Napoli è pronto a chiudere per l’esterno offensivo brasiliano dello Sporting Lisbona, che nelle prossime ore potrebbe volare in Italia. Come racconta Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport, l’operazione è ormai ai dettagli finali. Classe 2002, 23 anni, Alisson arriva da protagonista in Champions League: tre gol nella competizione, decisivi contro Kairat, Olympique Marsiglia e Athletic Bilbao, quest’ultimo segnato al 94’ dopo l’ingresso dalla panchina all’87’, regalando allo Sporting l’accesso diretto agli ottavi. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

Il Napoli ha messo a segno il colpo Alisson Santos dallo Sporting Lisbona.

#Napoli- Sporting || Il Napoli ha intensificato i contatti con lo Sporting per assicurarsi Alisson Santos.

