Su Walmart, la Beginner Box di Magic: The Gathering dedicata ad Avatar: The Last Airbender è attualmente venduta a 18,99 dollari, offrendo un’opportunità di acquisto a prezzo ridotto. La promozione riguarda un prodotto che interessa i collezionisti e gli appassionati di carte collezionabili. La scatola include carte e materiali dedicati all’universo di Avatar, ed è disponibile in questa offerta limitata nel tempo.

Il mercato dei collezionisti di carte può trovarsi davanti a un’opportunità d’acquisto immediata grazie a una drastica riduzione di prezzo su Walmart, dove la Beginner Box di Magic: The Gathering dedicata ad Avatar: The Last Airbender è attualmente disponibile per 18,99 dollari. Questa offerta si distacca nettamente dai valori rilevati dalle altre piattaforme di vendita, posizionandosi sensibilmente al di sotto della quotazione di mercato registrata da TCGplayer e dei prezzi richiesti dai venditori su Amazon. Secondo i dati aggiornati al 15 aprile, il calo del prezzo presso il rivenditore Walmart ha portato il costo dell’articolo da un precedente valore di 24,39 dollari alla cifra attuale di 18,99 dollari.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Magic: The Gathering Avatar: affare imperdibile con lo sconto su Walmart

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