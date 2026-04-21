Nella mattinata del 21 aprile, lo spread tra i titoli di stato italiani e tedeschi è sceso a 73 punti base. I mercati sembrano fiduciosi riguardo ai negoziati sull’Iran, che potrebbero aver influenzato questa dinamica. La differenza tra i rendimenti dei due titoli si riduce, indicando una maggiore stabilità percepita sui mercati finanziari.

Nella mattinata del 21 aprile lo spread tra Btp italiani e Bund tedeschi è tornato a scendere raggiungendo i 73 punti base. Il differenziale era prima sceso al termine della scorsa settimana e poi risalito rapidamente lunedì 20, a causa dell’instabilità nello stretto di Hormuz e degli attacchi reciproci tra navi iraniane e statunitensi. Lo spread è tornato a scendere anche in vista dei colloqui che dovrebbero tenersi in giornata a Islamabad tra la delegazione statunitense e quella iraniana per raggiungere un accordo di pace. Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha avvertito che non prolungherà il cessate il fuoco con Teheran oltre la sua scadenza del 22 aprile.🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Spread Btp-Bund in calo a 73 punti, i mercati credono nei negoziati sull’Iran

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