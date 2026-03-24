Spread Btp-Bund in calo a 88 punti Trump tranquillizza i mercati sull’Iran

Lo spread tra Btp e Bund ha aperto a 88 punti base nella mattinata del 24 marzo, un netto calo rispetto ai 104 punti raggiunti durante la giornata di ieri. A tranquillizzare i mercati sono arrivate le parole del presidente degli Usa Donald Trump, che ha rimandato l’ultimatum all’Iran sullo Stretto di Hormuz e ha aperto a trattative per arrivare alla fine del conflitto in Medio Oriente. Teheran ha smentito qualsiasi colloquio con gli Usa, ma i mercati hanno voluto credere a Trump. Per l’Italia questo rappresenta una tregua, a poche ore dall’inizio delle aste di fine mese dei titoli di Stato, che inizieranno domani 25 marzo. Spread in calo a 88 punti, Btp salvati da Trump. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

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