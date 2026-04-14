Lo spread tra i titoli di stato italiani e tedeschi ha registrato un calo significativo nelle prime fasi di mercato. A inizio giornata, si è attestato a 76 punti, indicando una diminuzione rispetto ai valori precedenti. La flessione avviene mentre si susseguono attese di un possibile accordo tra Iran e Stati Uniti. Le negoziazioni e le notizie che circolano sui colloqui influenzano in modo diretto i movimenti sui mercati finanziari.

Lo spread tra Btp italiani e Bund tedeschi è fortemente sceso nei primi minuti dall’apertura del 14 aprile. Il differenziale è arrivato a 76 punti base contro gli 81 della giornata precedente. Un calo che riflette l’ottimismo dei mercati per un possibile accordo tra Iran e Usa per un cessate il fuoco permanente in Medio Oriente, oltre all’apertura di Israele per colloqui di pace con il Libano. I titoli di Stato italiani hanno registrato un forte calo dei rendimenti, che ha permesso il recupero sui Bund, rimasti stabili. L’Italia continua a pagare l’esposizione alla crisi energetica, ma l’intervento promesso dall’Unione europea in materia potrebbe limitare i danni.🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Spread Btp-Bund in calo a 76 punti, i mercati sperano in un accordo Iran-Usa

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