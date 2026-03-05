Arrivano 17 nove telecamere a Fiorano Modenese | potenziata la rete di videosorveglianza

A Fiorano Modenese sono state installate 17 nuove telecamere di videosorveglianza. La decisione fa parte di un progetto avviato dall’Amministrazione locale con l’obiettivo di potenziare la rete di sorveglianza nel territorio. Le telecamere sono state posizionate in diverse zone per migliorare il monitoraggio e fornire strumenti aggiuntivi alle forze dell’ordine. La nuova installazione si inserisce in un piano di sicurezza in corso.

Nuovi dispositivi tra polo scolastico, cimitero e Villa Cuoghi per rafforzare la sicurezza e supportare il lavoro delle forze dell’ordine In particolare, grazie alla convenzione con il gestore dei servizi cimiteriali, è stato possibile installare 8 telecamere ad alta risoluzione, all'interno del cimitero di Fiorano, posizionate in modo da favorire il monitoraggio puntuale di tutti gli accessi e permettere di verificare ogni transito sospetto. La configurazione dei dispositivi garantisce la copertura di ampie zone, dei percorsi pedonali e perimetrali, riducendo le aree d'ombra, per tutelare al meglio l'area e i visitatori. "Da tempo i cittadini sollecitavano maggiore attenzione sulla sicurezza e i controlli nei nostri cimiteri. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

Battipaglia, potenziata la videosorveglianza: in arrivo 23 nuove telecamereProsegue il potenziamento della videosorveglianza sul territorio comunale di Battipaglia con l'installazione in corso di ulteriori 23 dispositivi.

A Pozzuoli potenziata videosorveglianza con 8 telecamere hi-tech, controlli anche su assicurazione e revisioneA Pozzuoli (Napoli) sale a 100 il numero delle telecamere di videosorveglianza; serviranno a monitorare il traffico, ma anche per la sicurezza...