Sport in tv oggi 21 aprile | orari e programma Dove vedere gli eventi in streaming

Martedì 21 aprile, gli appassionati di sport possono seguire una vasta gamma di eventi in televisione e streaming. La guida di oggi fornisce orari e dettagli sui programmi in programmazione, permettendo agli spettatori di non perdere le competizioni più importanti della giornata. Dalle partite alle gare di altri sport, le trasmissioni sono disponibili su diversi canali e piattaforme online, garantendo un’ampia copertura dell’intera giornata.

Oggi, martedì 21 aprile, una nuova giornata di sport tutta da vivere in compagnia di OA Sport. Come è nostra abitudine, vi offriamo la guida completa per non perdervi alcun evento in programmata, dotato della copertura televisiva e streaming. In primo piano la seconda tappa del Tour of the Alps 2026. Si inizierà a fare sul serio e i corridori di vertice vorranno testarsi per provare la gamba, come si suol dire. Un appuntamento ideale in vista della prima grande corsa a tappe della stagione, il Giro d’Italia. In evidenza poi le qualificazioni del torneo di Madrid, con la giovanissima Tyra Grant che, nel tabellone cadetto grazie a una wild card, spingerà per entrare nel main draw e viversi al 100% l’esperienza nella capitale spagnola.🔗 Leggi su Oasport.it

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