Sport in tv oggi sabato 21 febbraio | orari e programma Dove vedere gli eventi in streaming

Oggi sabato 21 febbraio ci aspetta una giornata ricca di sport. Riflettori puntati sulle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026, dove verranno messi in palio dieci titoli (tra cui le mass start di speed skating, la mass start femminile di biathlon, la 50 km maschile di sci di fondo, lo skicross maschile). Gli appassionati di motori potranno gustarsi la gara-1 del GP di Australia per la Superbike e la prima giornata dei Test MotoGP a Buriram. Gli amanti di tennis avranno modo di divertirsi con le finali del WTA 1000 di Dubai e dell’ATP 500 di Doha (Carlos Alcaraz affronterà Arthur Fils), oltre alle semifinali dell’ATP 500 di Rio e dell’ATP 250 di Delray Beach (ci sarà Flavio Cobolli).🔗 Leggi su Oasport.it

