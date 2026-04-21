Sport in tv oggi 21 aprile | orari e programma completo Come vedere gli eventi in streaming

Oggi, martedì 21 aprile, viene proposta un'intera giornata dedicata allo sport, con una guida dettagliata sugli eventi trasmessi in televisione e in streaming. La piattaforma OA Sport fornisce informazioni sugli orari e i programmi completi, permettendo agli appassionati di seguire le competizioni senza perdere nessuna fase o dettaglio. La copertura include sia le trasmissioni in diretta che le modalità di visione online.

Oggi, martedì 21 aprile, una nuova giornata di sport tutta da vivere in compagnia di OA Sport. Come è nostra abitudine, vi offriamo la guida completa per non perdervi alcun evento in programmata, dotato della copertura televisiva e streaming. In primo piano la seconda tappa del Tour of the Alps 2026. Si inizierà a fare sul serio e i corridori di vertice vorranno testarsi per provare la gamba, come si suol dire. Un appuntamento ideale in vista della prima grande corsa a tappe della stagione, il Giro d’Italia. In evidenza poi le qualificazioni del torneo di Madrid, con la giovanissima Tyra Grant che, nel tabellone cadetto grazie a una wild card, spingerà per entrare nel main draw e viversi al 100% l’esperienza nella capitale spagnola.🔗 Leggi su Oasport.it

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