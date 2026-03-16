Mercato San Severino al via i lavori per il nuovo impianto sportivo polivalente | sei discipline in un unico spazio

A Mercato San Severino sono iniziati i lavori per un nuovo impianto sportivo situato in via Campo Sportivo, nel Parco San Francesco, vicino allo stadio comunale Superga. L’intervento prevede la realizzazione di uno spazio polivalente che ospiterà sei discipline diverse. L’opera coinvolge direttamente le autorità locali e le imprese incaricate dei lavori. La conclusione dei lavori è prevista entro un determinato periodo.

Prendono ufficialmente il via, a Mercato San Severino, i lavori per il nuovo impianto polivalente di via Campo Sportivo, all’interno del Parco San Francesco, accanto allo stadio comunale Superga. Un intervento che punta ad ampliare in maniera significativa gli spazi dedicati alla pratica sportiva in città. Nuovo impianto sportivo a Mercato San Severino. La nuova area ospiterà infatti un centro sportivo attrezzato con due campi di gioco multifunzionali, progettati per consentire lo svolgimento di ben sei discipline diverse: basket, calcio a 5, tennis, pallavolo, beach volley e beach tennis. L’obiettivo è quello di offrire alla cittadinanza un nuovo spazio dedicato allo sport, al tempo libero e all’aggregazione, in una zona strategica della città, a ridosso dello stadio Superga. 🔗 Leggi su Zon.it © Zon.it - Mercato San Severino, al via i lavori per il nuovo impianto sportivo polivalente: sei discipline in un unico spazio Articoli correlati Sei discipline sportive nel nuovo impianto polivalente: iniziati i lavori a Mercato San SeverinoCon l’inizio ufficiale dei lavori per il nuovo impianto polivalente di via Campo Sportivo, all’interno del Parco San Francesco adiacente lo stadio... Rifiuti, il Tar sblocca l’impianto di stoccaggio a Mercato San Severino: "L'autorizzazione regionale scavalca il Comune"Quando la Regione autorizza un impianto di rifiuti, il Comune non può bloccare il cantiere chiedendo ulteriori permessi edilizi. Una raccolta di contenuti su Mercato San Severino al via i lavori... Temi più discussi: Resilienza climatica: partono gli interventi a Mercato San Severino; Sales Assistant OVS (Cava); Torna il Martedì Latino a Mercato San Severino; Mercato San Severino, via agli interventi di ammodernamento della rete elettrica. Mercato San Severino, l’ospedale Fucito entra nel registro nazionale per la sorveglianza del tumore al pancreasL’Unità di Endoscopia Digestiva dell’Ospedale Fucito è entrata a far parte del Registro Italiano Multicentrico di Sorveglianza dei Soggetti a Rischio Genetico di Cancro del Pancreas. agro24.it Mercato San Severino, al via il piano Resilienza Climatica per ammodernare la rete elettricaL’intervento, che interesserà circa 9,3 chilometri di infrastruttura elettrica, sarà suddiviso in più fasi per ridurre al minimo i disagi alla cittadinanza e ottimizzare l’organizzazione dei lavori. agro24.it Venerdì a Mercato San Severino - facebook.com facebook