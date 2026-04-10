Ricostruire la vita con la Biologia sintetica ovvero l’ingegneria applicata a geni e cellule se ne parla alla Normale di Pisa con esperti internazionali

Da lunedì 13 a venerdì 17 aprile, alla Normale di Pisa, si terrà una conferenza dedicata alla biologia sintetica, disciplina che utilizza l’ingegneria per manipolare geni e cellule. Esperti provenienti da vari paesi parteciperanno a cinque giorni di incontri e presentazioni, concentrandosi sulle applicazioni in campo medico e sulla creazione di sistemi biologici innovativi. L’evento riunisce ricercatori e specialisti che condividono aggiornamenti e risultati recenti nel settore.

Da lunedì 13 a venerdì 17 aprile scienziati internazionali si ritroveranno alla Normale di Pisa per 5 giorni di approfondimenti sulla biologia sintetica, la nuova frontiera della medicina, capace di costruire nuovi sistemi biologici o modificare quelli esistenti attraverso l’ingegneria applicata. 🔗 Leggi su Pisatoday.it Sentire con le mani: la ricerca dell’Università di Pisa sulla realtà aumentata applicata alla chirurgiaCombinare visione e tatto nella realtà aumentata per supportare le equipe chirurgiche nella ricomposizione di fratture complesse. Si parla di: Perdere la vita a 16 anni per un bengala: Paolo e il treno dei sogni andato a fuoco; Giulio Regeni | dopo il no ai fondi pubblici il documentario torna al cinema.