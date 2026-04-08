Autonomie locali dalla Regione 108 milioni per Città metropolitane e Liberi consorzi

Da messinatoday.it 8 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La Regione Sicilia ha destinato 108 milioni di euro alle Città metropolitane e ai Liberi consorzi comunali dell’isola. Il decreto di riparto è stato firmato dal presidente della Regione, che ricopre anche temporaneamente il ruolo di assessore alle Autonomie locali, in collaborazione con l’assessore all’Economia. La somma sarà assegnata per finanziare interventi e servizi nelle rispettive amministrazioni locali.

Assegnati 108 milioni di euro alle Città metropolitane e ai Liberi consorzi comunali della Sicilia. Il decreto di riparto è stato firmato dal presidente della Regione Siciliana Renato Schifani, nelle funzioni di assessore ad interim alle Autonomie locali, di concerto con l’assessore all’Economia. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

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