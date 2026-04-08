Autonomie locali dalla Regione 108 milioni per Città metropolitane e Liberi consorzi

La Regione Sicilia ha destinato 108 milioni di euro alle Città metropolitane e ai Liberi consorzi comunali dell’isola. Il decreto di riparto è stato firmato dal presidente della Regione, che ricopre anche temporaneamente il ruolo di assessore alle Autonomie locali, in collaborazione con l’assessore all’Economia. La somma sarà assegnata per finanziare interventi e servizi nelle rispettive amministrazioni locali.

Assegnati 108 milioni di euro alle Città metropolitane e ai Liberi consorzi comunali della Sicilia. Il decreto di riparto è stato firmato dal presidente della Regione Siciliana Renato Schifani, nelle funzioni di assessore ad interim alle Autonomie locali, di concerto con l’assessore all’Economia. 🔗 Leggi su Messinatoday.it Leggi anche: Enti locali, stanziati in anticipo oltre 289 milioni dalla Regione per i Comuni Dalla Regione 30 milioni per ridisegnare e riprogettare le città del futuroI fondi per riprogettare e ridisegnare gli spazi pubblici nei centri urbani, migliorare i servizi di mobilità, sicurezza stradale, creare nuove zone... Temi più discussi: Al via domande degli Enti locali per realizzazione interventi di tutela, conservazione e valorizzazione patrimonio culturale; Notiziario per le Amministrazioni locali n. 13 del 2 aprile 2026; Riparte la Consulta regionale per la mobilità: modalità di partecipazione; Eventi: Roberti, Link aiuta a comprendere la realtà senza banalizzazioni. Nasce il Consiglio delle Autonomie Locali della CampaniaL’assessore Pasquale Sommese ha riunito oggi in sala Giunta la Conferenza permanente Regione-Autonomie Locali. Ai lavori hanno preso parte, tra gli altri, i rappresentanti delle province di Benevento, ... regione.campania.it Regione, stanziati 108milioni a Città metropolitane e Liberi consorziPALERMO – La Regione Siciliana assegna 108 milioni di euro alle Città metropolitane e ai Liberi consorzi comunali. Il decreto di riparto è stato firmato dal presidente Renato Schifani, nella funzione ... livesicilia.it Fondi per oltre 289 milioni di euro ai Comuni siciliani. Con un decreto del presidente della Regione, Renato Schifani, nelle funzioni di assessore ad interim delle Autonomie locali, infatti, è stato stabilito il criterio di ripartizione delle risorse regionali che spettan - facebook.com facebook