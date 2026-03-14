Collezioni milionarie truffatori carte da 90mila euro Vi porto nel mercato romano dei Pokemon

Nel mercato romano dei Pokémon si intrecciano storie di collezioni da milioni di euro, truffatori e carte dal valore di 90mila euro. Alcuni individui avevano intuito fin dalla tenera età che quel gioco popolare avrebbe potuto trasformarsi in un’attività redditizia. Le operazioni coinvolgono persone che commerciano pezzi rari e, in alcuni casi, sono state coinvolte pratiche fraudolente.

Vi portiamo nel cuore della compravendita di card collezionabili. Dai negozi di quartiere alle aste internazionali, chi sono i grandi investitori capitolini e perché il 70% degli affari non è tracciato C’è chi aveva intuito, già in tenera età, che quel gioco che tanto spopolava, un domani, potesse diventare anche un business. Il passo dai piccoli tornei tra amici o dentro le fumetterie agli eventi internazionali con montepremi in denaro è stato breve. La tenuta da 100 ettari, i farmaci per sedare un'anziana e la mazzetta. L'abisso dietro l'asta pilotata alle porte di Roma Il Comune si è arreso. Gli appuntamenti a Roma per la carta di identità passano (a pagamento) solo dalle agenzie L’esposto anonimo e i controlli sulle carenze igienico-sanitarie. 🔗 Leggi su Romatoday.it Articoli correlati Leggi anche: L’espansione delle carte Pokémon: dal gioco alle collezioni milionarie Leggi anche: Le carte Pokémon? Non sono cosa da bambini. Cresce la febbre dei collezionisti: le carte più rare valgono migliaia di euro