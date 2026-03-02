Una coppia di truffatori è stata condannata per aver sottratto 500mila euro a un’anziana di Monza, dopo aver messo a segno nove truffe in varie regioni italiane. Gli imputati erano accusati di utilizzare telefonate fingendo di essere avvocati o rappresentanti delle forze dell’ordine, chiedendo denaro per tutelare figli o nipoti dagli eventuali guai.

Monza, 2 Marzo 2026 - Accusati di nove truffe con furto commessi in tutta Italia ai danni degli anziani con la tecnica della telefonata dal finto avvocato o rappresentante delle forze dell'ordine che chiede soldi per evitare guai a figli o nipoti. Il caso più eclatante a fine 2024 a Monza, dove sono riusciti a farsi aprire da una 73enne anche la cassaforte, prelevando contanti e gioielli per mezzo milione di euro. Ma a tradire la coppia di malviventi è stato un foglio caduto in casa di una delle vittime con le generalità del 34enne napoletano che veniva informato della sospensione della patente di guida. Il processo Oggi al processo con... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Colpo da 500mila euro in casa di un’anziana di Monza: condannata la coppia di truffatori

