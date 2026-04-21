Spiava le gemelline nel bagno con una microtelecamera | il patrigno va a processo

Un uomo di 50 anni è stato citato a giudizio con l’accusa di aver installato una microtelecamera nel bagno di casa per filmare le due gemelle della compagna, allora di 13 anni, mentre si lavavano. La vicenda è emersa a seguito di indagini condotte dalle forze dell’ordine, che hanno portato al sequestro della telecamera e all’iscrizione nel registro degli indagati. Il processo si terrà nei prossimi mesi.

Ancona, 21 aprile 2026 – Dovrà affrontare un processo per pornografia minorile un 50enne accusato di aver nascosto una microtelecamera nel bagno per riprendere le figlie gemelle della compagna, all’epoca 13enni, mentre si lavavano. La decisione è arrivata ieri dalla giudice per l’udienza preliminare Francesca De Palma, che ha disposto il rinvio a giudizio accogliendo la richiesta del pm Andrea Laurino. La difesa, rappresentata dall’avvocato Angelandrea Cecere, aveva inizialmente valutato il rito abbreviato ma poi, d’intesa con l’assistito, ha optato per il rito ordinario. Una scelta per dimostrare in dibattimento l’estraneità ai fatti contestati che risalgono a un periodo di tre mesi, tra febbraio e maggio 2024, in una frazione di Ancona.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Spiava le gemelline nel bagno con una microtelecamera: il "patrigno" va a processo Notizie correlate Patrigno fotografa le gemelline nude: a processoHa scelto di procedere con il rito abbreviato il patrigno di due ragazzine minorenni accusato di pornografia minorile. Riprende due minorenni in bagno durante la doccia, con una piccola telecamera: patrigno a processo per pornografia minorileIl dispositivo era nascosto nell’alimentatore del cellulare, attaccato ad una presa di corrente.