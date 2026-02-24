Patrigno fotografa le gemelline nude | a processo

Il patrigno ha deciso di affrontare il processo con rito abbreviato dopo essere stato accusato di aver scattato fotografie di due gemelline minorenni senza vestiti. La causa di questa decisione risiede nelle accuse di pornografia minorile che lo coinvolgono. La vicenda ha suscitato grande attenzione tra le persone del quartiere, dove le bambine vivono con la famiglia. L’udienza si terrà nei prossimi giorni in tribunale.

Ha scelto di procedere con il rito abbreviato il patrigno di due ragazzine minorenni accusato di pornografia minorile. Ieri l’imputato, un 50enne di origine brasiliana, ha affrontato l’udienza preliminare davanti alla giudice Francesca De Palma che ha rinviato per la discussione al 20 aprile prossimo. Tra febbraio e maggio del 2024 l’imputato avrebbe ripreso e fotografato due sorelle gemelle che non avevano ancora nemmeno 14 anni, nel bagno di casa, attraverso una microtelecamera nascosta nell’alimentatore del cellulare e posizionata in una presa di corrente in direzione della doccia. L’uomo le avrebbe immortalate mentre si spogliavano e mentre si facevano la doccia, all’insaputa delle ragazzine. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

