Riprende due minorenni in bagno durante la doccia con una piccola telecamera | patrigno a processo per pornografia minorile

Un patrigno di 50 anni è stato rinviato a giudizio per aver ripreso due minorenni in bagno durante la doccia con una telecamera nascosta. La scoperta è avvenuta dopo un'indagine che ha portato al sequestro di dispositivi di registrazione e alla denuncia delle vittime. La vicenda ha suscitato sdegno tra i residenti della zona, preoccupati per la sicurezza dei giovani. Il processo si svolgerà il 20 aprile davanti alla giudice Francesca De Palma.

Il dispositivo era nascosto nell’alimentatore del cellulare, attaccato ad una presa di corrente. La madre ha dato l’allarme ANCONA – Un uomo di 50 anni, di origine brasiliana, andrà a processo per pornografia minorile. L’udienza con il rito abbreviato ci sarà il 20 aprile con la giudice Francesca De Palma. Tra febbraio e maggio del 2024 l’impianto avrebbe fatto foto e video nascondendo una telecamera piccola nel bagno dell'abitazione dove viveva, in una frazione del capoluogo dorico, insieme alla moglie e alle due figlie minorenni della donna, avute da una precedente relazione. Decine e decine di scatti e riprese che ritraevano le ragazzine, gemelle, di 13 anni, sono state trovate poi nel cellulare del 50enne. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

Nasconde telecamera in bagno per riprendere due minorenni sotto la doccia, patrigno rischia il processo per pornografia minorileUn patrigno rischia il processo per pornografia minorile dopo aver nascosto una telecamera in bagno, catturando immagini e video delle figlie minorenni della compagna.

Spycam nascosta nel bagno. Video e foto a due ragazzine. Patrigno rischia il processoUn patrigno scopre immagini compromettenti sul cellulare del compagno, raffiguranti le sue figlie minorenni senza vestiti.